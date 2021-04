Una Palabra Oportuna No. 1054

Oración de la mañana. Miércoles 21 de abril de 2021.

Por Mireya Escalante.

Tú nos sacias Juan 6,35-40

Jesús nos invita a ir hacia Él y creer en Él para no tener hambre, ni sed.

Hambre y sed son necesidades básicas de primer orden, a quien las sufre, no se le puede pedir que piense en otra cosa hasta satisfacerla y de no hacerlo no solo nos deshumanizamos, si no que sencillamente morimos.

Nuestro pueblo sabe lo que es tener hambre. Se ha hecho cada vez más crónica a juzgar por el nivel de desnutrición de niños y ancianos. La falta de agua es un problema que afecta y se sufre en muchas regiones del país.

Sabemos de hambre, además de otras muchas necesidades, las hemos sentido en carne propia, hambre de paz, de salud, de educación; sed de justicia, de un mundo mejor.

Jesús sigue ofreciendo saciarlas, basta ir hacia Él, creer en Él. Porque si creyéramos, aunque nuestra fe fuera como un granito de mostaza, seríamos capaces de satisfacernos y además ser instrumento para que otros puedan saciarse.

Es la voluntad del padre que tengamos vida, por lo tanto hacer su voluntad es dar vida. Hagamos realidad esa invitación hoy más que nunca, vigente.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.