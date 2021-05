Una Palabra Oportuna No. 1077

Oración de la noche. Domingo 02 de mayo de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, tú eres el dueño de la vid y yo soy apenas un sarmiento. Por eso, en esta noche de domingo pascual vengo ante ti para presentarte el cómo estoy experienciando mi relación con tu hijo que es la vid. A ratos me desconecto y me meto en mi mundo alejándome del tuyo. También, me conecto tan fuertemente contigo que me siento en tus manos y otras en las que se me presentan las grandes preguntas existenciales.

En todo momento, Señor, siento que soy tuyo y que estoy en tus manos. Por eso, en este momento te pido por los que no experimentan eso…Hago silencio para encomendártelos… En esta noche de domingo, miro hacia atrás para ver tu acción en mí y a mi alrededor y te descubro vivo y actuante. No puedo decir que no estás ni que no te me dejas ver.

Sé que muchos de mis hermanos no te sienten actuante. Te pido por ellos para que puedan desarrollar esa nueva sensibilidad, la de tu hijo, para ver tu acción y optar por ella a favor de los demás. Con eso, Señor, podré vivir.

Solo dame tu amor y tu gracia. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.