Una Palabra Oportuna No. 1080

Oración de la mañana. Martes 04 de mayo de 2021.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y formas de hacer las cosas sean para alabarte.

Jesús dice: mi paz les dejo, mi paz les doy; no se las doy como la da el mundo. Que el corazón de ustedes no se turbe ni se acobarde… Si me amaran se alegrarían porque voy al Padre.

Reflexiono:

La verdadera paz nos viene de aproximarnos a lo que Jesús nos llama. Si orientamos toda nuestra persona a Él, tendremos una vida llena de sentido, que traerá vida nueva a todo nuestro entorno.

Me pregunto:

¿Qué elementos de mi personalidad se resisten a la paz de Jesús?

¿Qué ideas fijas en mi mente no me dejan ser la mejor versión de mí mismo?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.