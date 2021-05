Una Palabra Oportuna No. 1086

Oración de la mañana. Viernes 07 de mayo de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en la Pascua

Señor Jesús, eres el Amor y nos das el mandato de amarnos. Tu amor se hace realidad en la historia y la entrega sin reservas hasta dar la vida. Una Vida que ni siquiera la muerte nos ha podido arrebatar. En este amanecer, acepto tu proyecto de amor sobre la humanidad para hacerlo realidad viviendo en nuestra casa común, el universo. Ser amigos dispuestos a darlo todo, aprender y convertirnos en el grupo de los Amigos fuertes de Dios.

Aceptamos vivir sobre esta tierra, sin rendirnos, realizando el proyecto de vida de un modo consciente y responsable. Nos has elegido y destinado para que vayamos y «demos fruto, un fruto que permanezca”. Tú eres, Señor, la semilla, eres quien da el incremento a nuestro campo, nos bendice con los frutos de nuestras manos. Sé que cada día me lleva más allá en el camino de hacer posible tu Reino, cada paso me lleva más allá venciendo los límites.

Nuestro café tiene el sabor y aroma de la amistad que nos hermana en el compromiso y la misión.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.