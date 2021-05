Una Palabra Oportuna No. 1107

Oración de la mañana. Lunes 17 de mayo de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza camino a Pentecostés

Señor Jesús, alienta y aumenta en nosotros la esperanza… Ven, danos el don de Fortaleza que sostenga nuestra vida y misión…Enviados a un mundo complejo, a compartir el pan, construir la paz y llevar una palabra que sane. Necesitamos la fortaleza para que nuestra fe no vacile ante la duda, la indiferencia, la incoherencia y la mediocridad, en el compromiso cristiano.

Ante la persecución por la justicia, la confesión de tu nombre, tu aparente silencio, el peso del vivir cotidiano, el sufrimiento de los inocentes, nuestro propio dolor, miedo, cobardía y egoísmo…Danos, un soplo pequeño de tu fortaleza para ser fieles a la misión que nos has confiado en este mundo complejo que sufre tanto. “¡Ánimo!: yo he vencido al mundo». Esta mañana tus palabras nos invitan a la confianza.

Por tu Pasión, Muerte y Resurrección has alcanzado la vida eterna, aquella que no tiene obstáculos, ni límites porque los has superado todos. Contigo vencemos porque tú lo has hecho. Nuestra vida debe pasar por sucesivas muertes y resurrecciones, nunca deseadas pero sí asumidas por el Misterio Pascual. ¿Acaso no son “muertes” la pérdida de un amigo, la separación de la persona amada, el fracaso de un proyecto o las limitaciones que experimentamos a causa de nuestra fragilidad humana?.

Sobre todas estas cosas nos amaste y somos testigos de ese amor, porque «has hecho cosas grandes» y nos has dado tu Espíritu, por eso te suplicamos, que lo envíes y renueve la faz de la tierra.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.