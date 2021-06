Una Palabra Oportuna No. 1158

Tips para discernir la realidad. Viernes 11 de junio de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Por un auténtico diálogo

Para salir de esta ya demasiada larga crisis, que sigue ocasionando tanto sufrimiento y muerte, necesitamos retomar el diálogo y la negociación sincera y productiva. No olvidemos que lo más importante en un diálogo constructivo, no es tanto lo que se dice, sino el modo en que se escucha y sobre todo la búsqueda sincera de soluciones que resuelvan los problemas y traigan bienestar a todos.

Si uno cree que es el único poseedor de la verdad y no está dispuesto a ceder, será imposible dialogar. “La verdad les haría libres” dijo Jesús, en consecuencia, no pueden ser verdaderas unas políticas que en vez de traernos libertad, ocasionan opresión, miseria y miedo. La verdad debe liberarnos también de la prepotencia, de la soberbia, del pensar que los que no piensan como yo están en el error o son unos malvados.

El problema de Venezuela es que todo el mundo habla y opina, pero escuchamos y nos escuchamos muy poco. De ahí la importancia de volver a escuchar, a expresarse con libertad, argumentar, defender con fuerza las propias convicciones sin agredir ni ofender al que las contradice. Una comunidad que aprende a conversar aprende a convivir.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.