Una Palabra Oportuna No. 1159

Oración de la mañana. Sábado 12 de junio de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza junto al Corazón Inmaculado de María

Señor Jesús, la vida es un camino, una peregrinación con muchas etapas, a veces nos toca volver a ponernos en marcha después de haber hecho una etapa de camino. Hacer mudanzas y equipajes, se aprovecha para la limpieza, deshacerse de cosas inútiles. Vuelven a pasar fotos, escritos y recuerdos de personas importantes de la vida, experiencias vividas.

Hay algo de nosotros que muere, algo que se queda y algo que se va, que muere…para salir hacia un nuevo horizonte es necesario romper con el lugar que nos cobijaba hasta el momento. Caminar, salir, marchar, dejar, permanecer, morir… son verbos que hablan de experiencias fundamentales de la existencia, que nos hacen más humanos, y que en el fondo nos enseñan que en esta vida es tan importante saber decir hola, como aprender a decir adiós.

Hoy junto a María acepto tu llamada a la misión y preparo mi equipaje, será ligero, para poder avanzar rápido. Tendré que dejar atrás la carga inútil: las dudas que paralizan, las cosas que me encadenan y aseguran. Llevaré todo aquello que no pesa: muchos nombres con su historia, mil rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino. Valor si tú me lo das, amor que cura y no exige. Tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.