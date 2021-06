Una Palabra Oportuna No. 1168

Actitudes. Miércoles 16 de junio de 2021.

Por Luisa Pernalete.

Saludar algo más que buenos modales

Es muy agradable escuchar o leer los “buenos días”, en realidad, cualquier saludo, y más si esas palabras se acompañan de una sonrisa – si es en vivo – o con alguna imagen, si es por el celular, porque con gestos e imágenes también se habla. Y es que saludar no es simplemente señal de “buenos modales”, es una manera de reconocer al otro. Cuando saludamos, estamos diciendo que nos damos cuenta de la existencia del otro, aunque no sepamos su nombre, simplemente expresamos que no es un objeto, que es una persona que merece nuestra atención.

Hay que saludar y enseñar a saludar. Por eso es muy importante en el hogar, en la escuela y en el trabajo, dar nosotros el paso de saludar al entrar. En la familia y en el aula, tenemos la obligación de esperar la respuesta o pedirla, en caso de que se haya olvidado, hasta que se vuelva hábito en niños, niñas y adolescentes.

En tiempos de pandemia, con mascarilla obligada, podemos saludar en la calle con una señal de mano, sin estrecharla, pero saludemos. Hace bien y nos hará bien.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.