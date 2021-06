Una Palabra Oportuna No. 1187

Oración de la mañana. Sábado 26 de junio de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, nos regalas un hermoso amanecer cargado de esperanza en este nuevo comienzo. Colamos el café y lo servimos, su aroma y sabor nos animan a celebrar y rezar por nuestra gente los cercanos, amigos y familia, también por los que no conocemos, están enfermos y necesitan ser curados. Te suplicamos vengas a nuestras calles y plazas.

Escucha nuestros ruegos que se vuelven gritos en medio del dolor y la necesidad de tantos hermanos. Esta realidad nos ciega para reconocer a los otros, estamos divididos y dispersos, aislados en nuestras casas. Con el Centurión acudimos a ti para pedir con humildad y fe confiada: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”. “Señor, yo creo, pero me ayuda mi incredulidad”.

No te pido nada material, sí un bien espiritual que me ayude a mantenerme firme en medio de las dificultades de la vida: la humilde y sencilla fe que cura nuestro egoísmo y nos lleva a hacer el bien, como tú lo sigues haciendo. Agradecemos la bondad que se sigue derramando a través de tanta gente buena. Nos quedamos para brindar con nuestro café y renovar la amistad, lo acompañamos escuchando y cantando: «cómo no creer en Dios si nos ha dado los hijos y la vida»…

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.