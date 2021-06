Una Palabra Oportuna No. 1189

Oración de la mañana. Domingo 27 de junio de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, tengo que confesarte que a veces me entra la duda y el miedo. Necesito seguir creyendo que un día será posible. En este amanecer nos acompañan en el café dos personajes que esperaron 12 años para encontrar la respuesta a su búsqueda. «Una mujer sin nombre que se acerca y solo quiere tocarte. Una mujer enferma, sin nadie que la cure, pierde sangre…Una mujer que pierde la vida.

Tú, vas de camino a sanar a la hija de Jairo, rodeado de la multitud, acompañado de tus apóstoles…Y de pronto sientes a la mujer que te toca, sientes a la mujer que en silencio te implora. Le preguntas quién me ha tocado, ella se asusta y no sabe qué hacer, siente el poder del Dios sanador, abraza tus pies y confiesa. La envías en paz y con salud, la mujer continúa, ya no es la misma. Sigues tu camino, ahora a sanar a la hija de Jairo».

Levántate, es tu mandato… Levántate de tu postración que te tiene en tierra…de tus miedos, de tus cobardías, de tu comodidad mediocre en la que te has instalado. De tu indiferencia y silencio cómplice… De tus omisiones y falta de compromiso. Del cansancio y el sueño que te paraliza. Levántate, la vida te espera cada día, te espera hoy…La mujer sin nombre y la hija de Jairo sanadas por su fe. Aquí me quedo en silencio esperando poder tocarte, desde la pobreza de mi fe, en el dolor de mi enfermedad y la necesidad de ser sanada.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.