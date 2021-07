Una Palabra Oportuna No. 1201

Oración de la mañana. Sábado 03 de julio de 2021.

Poe Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, reconozco que dentro de mí hay un Tomás “incrédulo”. Me cuesta creer que estás vivo en los acontecimientos de mi vida, en la normalidad sencilla de cada día. Pido señales para creer. Me gustaría convivir con el Cristo histórico, al que se le podía ver, oír, palpar. Veo que necesito fe y vengo aquí a pedírtela. Dame fe para creer “sin haber visto”. Tocar tus llagas, acariciarlas, curarlas con ternura, y en un gesto de amor besar tu realidad divina y humana. Como San Francisco, cuando abrazó al leproso.

Lo mismo que a Tomás, que su vida cambió. Para tocar al Dios vivo solo hay que entrar en tus llagas y para esto nos hace bien salir a la calle. Pidamos a Santo Tomás la gracia de tener el coraje para entrar en tus llagas con nuestra ternura y seguramente tendremos la gracia de adorar al Dios vivo». Gracias, Señor, porque la incredulidad de Tomás me ha servido como estímulo para la verdadera fe. Yo no quiero formar caravana de aquellos cristianos que sólo te quieren “para esta vida”. No aceptan una vida maravillosa después de la muerte.

Yo no quiero vivir así. Quiero fiarme de Ti, de tus palabras. Quiero ser feliz porque Tú quieres que yo lo sea, ser feliz porque has ido por delante preparando el camino y quieres que “yo esté contigo allá donde Tú estás”. ¡Gracias, Señor!

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.