Una Palabra Oportuna No. 121

Interioridad. Domingo 19 de abril de 2020.

Por Yralis Pinto.

MIRAR LO BUENO QUE HAY

En una situación mundial tan compleja como la que vivimos, tendemos a mirar más las dificultades. En nuestro caso, no se trata sólo del coronavirus, sino de la escasez de agua, gasolina, electricidad, el acceso a los alimentos y mucho más. Podemos llegar a un estado permanente de agobio y que eso nos nuble los ojos y no nos permita ver que todo no es calamidad, también hay bondad, hay creatividad, hay solidaridad, hay esperanza.

Es un buen momento para educar la mirada, para ejercitarnos en ver lo bueno: las personas buenas que hay a nuestro alrededor y en el mundo entero, a tantos que ayudan, que trabajan esforzadamente para salvar a otros con su aporte, que se solidarizan sin esperar nada a cambio, que piensan creativamente en soluciones alternativas. Miremos también la ternura y pureza de los niños que están en la casa, las ocurrencias de los chamos, el servicio de los padres, la amabilidad de los vecinos, acciones de ayudas solidarias que organizan grupos, en fin, podemos mirar el bien, si lo decidimos.

Mirar lo bueno que hay es un ejercicio que purifica los ojos del alma.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.