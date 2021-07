Una Palabra Oportuna No. 1211

Oración de la mañana, jueves 8 de julio de 2021

Por Edgar Magallanes SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a los discípulos: vayan y proclamen que el reino de los cielos ha llegado. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos. Den gratis porque gratis reciben.

Reflexiono:

La acción de Dios es la acción más fundamental. No puede ser medida, no está sujeta a un valor, no puede ser merecida y trae salud, paz y salvación a todo aquel que se disponga a recibirla.

Me pregunto

¿Cómo me relaciono con la gracia gratuita que viene de Dios?

¿Quiero vivir desde el reino de los cielos o desde la dinámica del mundo?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.