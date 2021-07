Una Palabra Oportuna No. 1215

Oración de la mañana. Sábado 10 de julio de 2021.

Por Mireya Escalante.

Confiar y no temer (Mateo 10, 24-33)

La palabra de hoy nos trae un mensaje que lamentablemente sigue teniendo vigencia: El discípulo no es más que el maestro.

Si se cuestionó y se persiguió al Maestro igual será con sus discípulos.

Tenemos dos muestras recientes, en la India la del Padre Stan Swamy SJ, de 84 años que muere en la cárcel por defender los derechos de unas comunidades marginadas. Y otra, más nuestra, la detención de los responsables de Fundaredes por denunciar y defender los DDHH.

Las reacciones son las mismas, hay que desaparecer al que denuncia, al que muestra amor, porque para un sistema que oprime, no es posible entender esto, como le pasó al Maestro.

Pero en el mismo texto, Jesús nos insiste, lo dice de muchas formas, no temas, no temas, confiemos. Se puede matar el cuerpo, pero no el alma, como dijo el Padre Swamy, “Un pájaro enjaulado también puede cantar” y eso hizo, sembrando esperanza hasta su muerte.

Jesús nos dice que para el Padre valemos más que los gorriones y si Dios padre vela por ellos, mucho más lo hará con nosotros. Tenemos que confiar para no temer.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.