Una Palabra Oportuna No. 1222

Interioridad. Martes 13 de julio de 2021

Por Hna Silvia Blanco

Cuando llega la noche es un buen momento para compartir con PapáDios.

Empieza con una respiración profunda…

¿Cómo me siento en este momento, al terminar la jornada?… Y así, tal como estoy, escucho lo que me dice el Maestro”:

“No juzguen y no serán juzgados”

Jesús es claro, nítido, contundente… El juicio sobre la vida de los demás no nos toca. Lo dejamos en manos de nuestro Dios, que mira el corazón y no las apariencias. Nosotros somos parciales en nuestros ojos, tenemos demasiados filtros en nuestra mirada sobre la realidad.

¿Cómo he mirado a los demás hoy? ¿Con una mirada que sabe apreciar, que admira, que valora, que aprende de los demás? Solo mirar de ese modo es fuente de alegría y paz permanente.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.