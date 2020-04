Una Palabra Oportuna No. 123

Oración de la noche. Domingo 19 de abril de 2020.

Por Javier Fuenmayor SJ.

Cierro el día y me dispongo a la presencia del Señor.

Mi mente y mi cuerpo se serenan para actualizar la presencia del Dios de la vida.

Doy infinitas gracias al Padre por el día de vida que me ha permitido vivir. Agradezco todo.

Me detengo con sencillez en aquella experiencia del día en la que el Señor se hizo especialmente presente. Percibo su mensaje de vida para mí y le pido me dé la gracia de ser consecuente con Él.

Que su misericordia abra mi corazón a su gracia por encima de mis límites y errores.

Me ofrezco plenamente a Él: Toma Señor y recibe, toda mi libertad, mi haber y mi poseer, tú me lo diste, a ti Señor lo devuelvo, todo es tuyo, dispón de mí según tu voluntad, dame tu amor y tu gracia que ésta me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.