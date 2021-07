Una Palabra Oportuna No. 1234

Espiritualidad. Lunes 19 de julio de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Ver nuevas todas las cosas en Cristo

Resulta muy significativo que la celebración de los quinientos años del inicio de la conversión de Ignacio tenga como meta «Ver nuevas todas las cosas en Cristo». Lo que nos va a exigir ver todo con los ojos de Cristo.

Yo estoy convencido de que para cambiar el mundo hay que comenzar por cambiar la mirada. Hay miradas indiferentes y miradas que desprecian, irrespetan y humillan. Pero hay también miradas de ternura, alentadoras, que embellecen. Porque los ojos acarician mejor que las manos.

Hay un viejo refrán que dice, ojos que no ven corazón que no siente, pero el refrán es mucho más verdadero al revés, si el corazón no siente los ojos no ven.

Es el corazón el que enseña a los ojos a mirar. Eso es lo que nos dice Lucas en la parábola del buen samaritano; el sacerdote y el doctor vieron al herido del camino, lo vieron con sus ojos físicos, pero no lo vieron con el corazón. Por ello dieron un rodeo para no encontrarse con él. En cambio, el samaritano lo vio con el corazón y por ello se compadeció y acudió en su ayuda.

Ojalá que este año ignaciano aprendamos a mirar todo y a todos con los ojos del corazón.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.