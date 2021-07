Una Palabra Oportuna No. 1246

Oración de la noche. Domingo 25 de julio de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Señor de vivos y muertos, vengo ante ti en esta noche de domingo para que me restablezcas con tu gracia. En tu palabra me invitas a desear pero hacerlo con tu espíritu. En ningún momento estás negándonos que deseemos, todo lo contrario, nos animas a desear en alto, en grande, pero nos diriges u orientas a hacerlo con tu Espíritu. Agradezco por todas las personas que me han enseñado a lo largo de mi vida a desear y los que me han ayudado a pulir mi deseo y a moverme hacia ti. Hago en silencio una oración por ellos…

Al mismo tiempo, quiero pedirte por la gente que no ha sido capaz de bajar a lo más profundo y conectarse con su fondo y ver allí su deseo más genuino, el que contacta contigo, el que tú has inspirado. Ayúdales, con la fuerza de tu gracia a hacer ese proceso de descender en su Interioridad y contactarte allí, en lo más íntimo de lo íntimo suyo. Hago silencio para orar por todos ellos.

Cierro este encuentro puntual contigo con el corazón agradecido y pidiéndote tu amor y tu gracia. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.