Una Palabra Oportuna No. 1291

Tips para discernir la realidad. Lunes 16 de agosto de 2021.

Por Héctor Escandell y voz de Alexander Medina.

Siempre el diálogo

Ante cualquier conflicto, de la dimensión que sea, siempre el diálogo como primera y última opción.

Si no es con diálogo, ¿con qué es?, ¿cómo resolvemos la crisis?, ¿cuál es la alternativa?

Pero un diálogo que se traduzca en acciones para disminuir el hambre y la miseria. Un diálogo que devuelva el derecho a opinar y disentir sin terminar en la cárcel. Que sea un diálogo que anteponga los intereses del país, de la gente, de las mayorías.

Que no sea un show de televisión. Que no sea un espacio de insultos y amenazas. Que el resultado no sea más pesos de conciencia. Que el poder no sea el argumento.

Siempre el diálogo. Siempre la palabra como estrategia para resolver las diferencias.

¿Si no es con diálogo?, ¿con qué es?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.