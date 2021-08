Una Palabra Oportuna No. 1295

Tips para discernir la realidad. Miércoles 18 de agosto de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

La dignidad del pobre

Toda acción orientada a superar la pobreza, tiene que trabajar la autoestima del pobre. Ayudarle a rescatar los valores personales y culturales de su contexto, por eso es muy importante la revaloración de los elementos propios de su identidad, el descubrimiento de sus capacidades y la oportunidad de desarrollarlas, la libertad para la creatividad, el vencer el prejuicio y el rechazo social, atreviéndose a participar, a exigir derechos, a mostrarse sin miedo.

A veces, los que trabajan para los pobres, se sienten con la responsabilidad de ser voz de los que no la tienen, pero los pobres no son mudos. El problema es que la sociedad es sorda, no hace falta hablar por ellos, ser su voz. Ellos tienen su propia voz, pero hay que pasarles el micrófono, como desde hace años lo vienen haciendo las radios de Fe y Alegría.

Hay que reforzar sus voces con las nuestras, hacer que sean escuchados. Hay que abrir caminos para que los pobres puedan acceder a los medios de comunicación social, a los espacios de participación y decisión, superar las actitudes de tantos políticos, que supuestamente hablan en nombre del pueblo, pero nunca lo escuchan.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.