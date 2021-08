Una Palabra Oportuna No. 1302

Oración de la mañana. Domingo 22 de agosto de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles en nuestra vida que nos llevan al desaliento: violencia, corrupción, dificultades para conseguir lo necesario para nuestra subsistencia, inseguridad, enfermedad, muerte. Muchos buscan alivio y refugio en soluciones fáciles. Y cuando queremos acercarnos a ti, nos encontramos con nuestras propias miserias y limitaciones que nos hacen temer y no sentirnos capaces de ser fieles a tu palabra y a tu camino.

El egoísmo y la falta de coherencia, nos hacen temer no sostenernos en la exigencia que implica tu seguimiento. Por eso entendemos que muchos se hayan alejado y que no se atrevan a vivir a plenitud el Evangelio. Sin embargo nada puede llenar el vacío cuando nos alejamos de tu presencia. Ciertamente comer tu carne y beber tu sangre, tiene muchas implicaciones concretas en la vida diaria porque no es solamente acercarnos a ti.

Tu forma de amar y de servir, tu entrega plena y tu amor incondicional, nos retan también a todos nosotros para vivir a plenitud. Sin tu palabra, sin tu presencia estamos perdidos. Hoy queremos gritar desde lo profundo de nuestro corazón que queremos que sigas con nosotros, que no podemos vivir sin ti, que tenemos sed de ti y que nos comprometemos a seguir tus ejemplos y tus mandamientos. Quedan resonando en mi corazón y quiero decirte nuevamente junto con Pedro: “Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.