Una Palabra Oportuna No. 1304

Oración de la mañana. Lunes 23 de agosto de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, dirige mi corazón para actuar siempre de cara a la verdad y renueva mi intención. Espíritu de amor, enséñame a responder al grito de los que piden salvación, acercarlos a ti, ser testimonio de coherencia entre lo que creo y lo que vivo. Te escucho con atención: condenas insistentemente el pecado de la hipocresía que destruye y la apariencia que oculta la verdad.

Enséñanos a no emitir juicios temerarios contra nuestro prójimo, considerándolos inferiores a nosotros, cuando en realidad lo que nos pides es perdonar y no pensar mal de nadie, ni condenar. Tienes la autoridad para denunciar la actitud hipócrita de los fariseos, sin embargo sabemos por tu mandato, de «amar a nuestro prójimo como a nosotros», que no tenemos derecho de juzgar a nadie.

Compartimos el café decididos a vivir siempre con autenticidad venciendo el miedo al qué dirán, la rutina o ley del menor esfuerzo, para aspirar a ser tus discípulos y misioneros. Aumenta en nosotros la generosidad para aportar todas las cualidades, ingenio y recursos materiales para llevarte a los demás.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.