Una Palabra Oportuna No. 1336

Tips para discernir la realidad. Lunes 6 de septiembre de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

En momentos en que sobrevivir en Venezuela resulta cada vez más difícil, nos encontramos desanimados y desesperanzados. Necesitamos recuperar la confianza en las elecciones, medio esencial para recuperar nuestra democracia que debemos entender no sólo como una forma de gobierno sino como un modo de vida.

Recuperar la democracia va a exigirnos a todos padres, maestros, empresarios, trabajadores, comunicadores y especialmente a los políticos promover la convivencia y el ejercicio de una ciudadanía responsable. Para ello debemos aprender a comunicarnos, a dialogar, a escuchar.

El que cree que posee la verdad no escucha sino que trata de imponerla Pero una verdad impuesta se convierte en mentira. La verdad les hará libres dijo Jesús. La verdad nos libera de la prepotencia, de creer que los que no piensan como yo están en el error o son unos malvados. Una supuesta verdad que ofende e impide la convivencia y la solución de los problemas no puede ser verdadera de ahí la importancia de aprender a resolver las diferencias y los conflictos mediante el diálogo y la negociación sin recurrir al engaño y buscando siempre la superación del sufrimiento y los problemas.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.