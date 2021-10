Una Palabra Oportuna No. 1371

Oración de la mañana. Domingo 24 de octubre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en el “Domingo mundial de las misiones”

Señor Jesús, saboreamos y compartimos el café misionero. Un domingo especial para unirnos en comunión y celebrar el regalo de la fe. Reconocemos tu presencia en nuestra vida, abrimos el corazón para dejarnos tocar, permitimos que cures nuestras cegueras y seamos capaces de compartir en el día a día «lo que hemos visto y oído» a tu lado. Es lo que hacen nuestros misioneros. Con ellos, y como el ciego Bartimeo, sentimos, anunciamos y contamos la mejor noticia: eres El Cristo, el Hijo de Dios, te has entregado por nosotros, porque nos amas con locura. ¡Cómo nos quema el corazón al ver el sufrimiento de nuestro mundo!

No podemos dejar que nadie se sienta lejos del amor de Dios, como miembros de esta gran familia que es la Iglesia, no podemos dejar de anunciarlo y compartirlo. Recordamos con gratitud a los misioneros que, con su testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles del Evangelio, que llevan palabras de esperanza: “¡El Señor ha salvado a su pueblo!»… La experiencia personal del amor de Dios, hace posible la misión.

«Contigo he visto y oído que las cosas pueden ser diferentes; que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, porque Tú no abandonas a nadie al borde del camino. «Contigo he visto y oído… quieres que viva, eres bondad y misericordia, me envías a compartir este anuncio, el más hermoso, dejando brotar la alegría con la que inundas mi corazón. Quiero ser amor en movimiento, como Tú. Te lo ruego: pon en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro, para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.