Una Palabra Oportuna No. 1381

Oración de la mañana. Miércoles 29 de septiembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en la fiesta de los Arcángeles

Señor Jesús, es un amanecer con ruido de alas, transparencia, autenticidad y verdad. Celebramos la presencia de tus mensajeros entre nosotros, Miguel, Gabriel y Rafael. Natanael nos acompaña en nuestro café, es el hombre sincero, sin fachada, ni engaño. Le alabas porque te sientes a gusto con él. Estás cansado de la postura de los fariseos con su doble vida y su afán de ser alabados por el pueblo.

En este día el Evangelio nos habla de la misión de los ángeles: San Miguel es el arcángel sincero y cabal, el que lo defiende, ¿Quién como Dios? Bonita frase para el mundo de hoy que trata de orillar y silenciar a Dios. San Rafael, «medicina de Dios» y San Gabriel, «mensajero de Dios», los tres nos señalan el camino para encontrar a Dios en la realidad que vivimos. Descubrir su presencia y compañía en todas las circunstancias de nuestra vida. Nos has dicho que debemos ser ángeles los unos para con los otros, ángeles de paz, de amor y de esperanza.

Ves a Natanael y exclamas: “Ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño”. Te pido que sea sincero; que no tenga miedo a la verdad; que la busque con todo el corazón, y que si me equivoco alguna vez, tenga la valentía de decir que me he equivocado. También te pido ser un “ángel de luz” para los que viven en tinieblas; un “ángel de paz” para los que viven en guerra; un “ángel de amor” para los que viven con odio.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.