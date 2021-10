Una Palabra Oportuna No. 1382

Tips para discernir la realidad. Viernes 29 de octubre de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Las elecciones, como ejercicio ciudadano

Contra la opinión de algunos que piensan que el venezolano es flojo, es increíble la fortaleza, el coraje y la capacidad de trabajo y emprendimiento de la mayoría de los venezolanos, tanto de los que se quedaron en el país, que para sobrevivir han tenido que reinventarse, contra los que se fueron, que han sabido enfrentar las dificultades y labrarse un nuevo camino a punta de esfuerzo y sacrificio.

Por ello, los problemas y dificultades que sufrimos en Venezuela, deben estimular nuestro coraje y entrega y orientarlos no sólo a salidas individuales, sino a salidas colectivas pues solo unidos lograremos superar la gravísima crisis que sufrimos. Lamentablemente la mayoría de los dirigentes no están a la altura del pueblo ni de las circunstancias pues parece no importarles los sufrimientos de las mayorías y no son capaces de sacrificar sus intereses por la salvación del país.

Las próximas elecciones a las que todos debemos acudir, nos brindan una gran oportunidad para reconocer a los que han demostrado capacidad de trabajo y sacrificio e ignorar a los egoístas, oportunistas y divisionistas.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.