Una Palabra Oportuna No. 1397

Oración de la mañana. Sábado 06 de noviembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, con esta enseñanza, nos invitas a elegir claramente entre tu proyecto del Reino y el espíritu del mundo, entre la lógica de la corrupción, del abuso, el poder, y la rectitud, de la humildad, la fraternidad y la solidaridad del compartir. Hoy contemplamos con dolor todo lo que nos deja la corrupción que produce adicción, y genera pobreza, explotación, sufrimiento, las drogas, la pérdida de la propia libertad. ¡Cuántas víctimas hay por el mundo!

Cuando intentamos seguir la lógica evangélica de la integridad, de la transparencia, en las intenciones y en los comportamientos, de la fraternidad, nosotros nos convertimos en artesanos de justicia y abrimos horizontes de esperanza para la humanidad. Con la gratuidad y la donación de nosotros mismos a los hermanos, servimos al dueño justo: cuántas veces he experimentado que no hay otro Dios fuera de Ti y que los dioses y señores de la tierra no me satisfacen, sin embargo mi debilidad hace que me desvíe de tu camino y rompa tu Alianza.

Atráeme hacia ti. No te canses de buscarme y mostrarme el camino de vuelta. Dame un corazón indiviso que te ame y te sirva por encima de todo y de todos y que sea capaz de amar y darme, con lo que tengo y lo que soy, a todos mis hermanos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.