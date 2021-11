Una Palabra Oportuna No. 1400

Oración de la noche. Domingo 07 de noviembre de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bondadoso, en esta noche quiero estar contigo y ver tu acción en mi vida y a mi alrededor durante esta semana. Tú eres el Dios de mis padres y el Dios que nos revela Jesús. Quiero pues, estar contigo, habitar tu templo de la creación. Hago silencio y me abro al agradecimiento por lo vivido y por este encuentro contigo.

En esta noche dominical es menester hacer acopio de tu presencia y de mi encuentro contigo. Quiero ser fiel a ti en medio de mi vida actual, quiero seguir a tu hijo en la cotidianidad de mi vida. Por eso me abro a escuchar tu palabra de hoy que me lleva a darme, a dar lo que realmente tengo, sea poco o mucho, al igual que la mujer de la ofrenda del templo. No quiero dar migajas de mi vida a los demás ni mucho menos dar para aparentar. Quiero darme y descubrirme desde lo que vas haciendo en mi vida. Quiero pedirte, en silencio, perdón por mis incoherencia, por mis inconsistencias y por haber actuado muchas veces para llamar la atención y no por amor…

Acudo a ti que eres perdón para reconciliarme y salir fortalecido a vivir esta semana que inicia.

Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.