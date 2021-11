Una Palabra Oportuna No. 1402

Tips para discernir la realidad. Lunes 08 de noviembre de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín

Pacto educativo global

Trabajar por el pacto educativo global que nos propone el papa Francisco, supone trabajar con tesón para que todos tengan acceso a una educación de calidad, lo que supone la defensa de la educación pública, pues la educación es un derecho y no una mercancía. Supone también asumir los retos que nos plantean las nuevas tecnologías, la visión de una educación a lo largo y ancho de la vida, la opción por las pedagogías críticas y sobre todo, el fortalecimiento de una ciudadanía global orientada a garantizar a todos los derechos humanos esenciales y defender también los derechos de la naturaleza.

Objetivo esencial y nada fácil en estos tiempos de relativismo ético, modernidad líquida y creciente dominio de la posverdad. Al ya no existir la verdad, como adecuación de las palabras con los hechos, terminamos considerando verdad lo que me interesa, lo que me conviene, lo que yo quiero que sea verdad, o la supuesta verdad de los míos, de los que piensan como yo, excluyendo a los que piensan u opinan de un modo diferente.

Si siempre escucho a los medios afines o a los que están de acuerdo conmigo, los otros cada vez me importan menos y estaré cada vez más dispuesto a negarlos y a combatirlos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.