Una Palabra Oportuna No. 1407

Oración de la mañana. Jueves 11 de noviembre de 2021.

Por Edgar Magallanes, SJ

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo.

Jesús dice: el reino de Dios no viene aparatosamente porque, miren, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del hombre y no lo verán.

Reflexiono:

El reino de Dios se hace concreto sólo si cada uno quiere. Pero no como algo externo, sino como una actitud de escucha a Dios y de hacerle caso. Si esto no sucede, no vemos ni sentimos a Jesús.

Me pregunto:

¿Pretendo que todo cambie sin que yo cambie?

¿O cambio mi forma de pensar y sentir para sintonizar con Jesús?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.