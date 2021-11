Una Palabra Oportuna No. 1421

Oración de la mañana. Jueves 18 de noviembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en la Fiesta de la Chinita

Señor Jesús, celebramos la fiesta de la madre, nuestra Chinita de Maracaibo. Acudimos para celebrar su presencia que nos hace hermanos…que nos cobija con su manto maternal en estas horas difíciles de nuestra historia. Hoy tus lágrimas son expresión de ternura, de amor incomprendido y rechazado.

Nos hablan de un Dios cercano, que tiene entrañas de misericordia, que se alegra con nosotros cuando nosotros reímos y sufre con nosotros cuando nosotros lloramos. ¡Qué finura de amor!. He entrado en la oración con mi corazón emocionado y salgo de ella con mi corazón enternecido. Tus lágrimas sobre la ciudad de Jerusalén y hoy sobre nuestras ciudades, me hablan de las veces que Tú has llorado por mí cuando me he empeñado en cerrar la puerta de mi corazón a tus llamadas.

He sido duro, terco, insensible a tus dulces palabras, a tu suave invitación, a tanto derroche de cariño que has tenido conmigo. Gracias, por tanto amor, necesito abrirte de par en par la puerta de mi corazón. Entra, a cenar conmigo. ¡Te necesito! Y, por favor, quédate siempre a mi lado. Con María la casta señora te cantamos con nuestras gaitas, el corazón se desborda de alegría. Sé nuestro consuelo y esperanza.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.