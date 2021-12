Una Palabra Oportuna No. 1462

Tips Para Discernir la realidad. Miércoles 08 de diciembre de 2021.

Por Luis Ugalde, SJ. Narra Alexander Medina.

De la fiebre del oro a la fiebre por la educación

Se apagaron los pozos petroleros y la ruina del Estado rentista pone en evidencia que la riqueza de las naciones no está en el oro (dorado o negro) sino en el ilimitado talento de los venezolanos. La mayor tragedia nacional no es que los taladros estén parados y los pozos abandonados, sino los talentos apagados; que haya más de tres millones de jóvenes fuera del sistema educativo y otro millón haya salido del país. El 37% de los jóvenes (entre 15 y 29 años) ni estudia ni trabaja y la mitad de la juventud no está motivada para estudiar porque no le ve el queso a la tostada.

Es hora de aceptar que la tragedia nuestra es la pérdida millonaria del talento juvenil que ni trabaja, ni estudia, ni tiene oportunidades para ello. La respuesta a esta tragedia está en un cambio radical de visión de la riqueza nacional y de la dignidad y trascendencia de un oficio y trabajo cualificado. Es urgente un nuevo amanecer de todo el país dominado por la fiebre de la educación: jóvenes y familias con fiebre, igual que los educadores, los empresarios, los políticos y el Estado.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.