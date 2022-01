Una Palabra Oportuna No. 1554

Oración de la noche. Domingo 23 de enero de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre nuestro, en esta noche busco tu presencia, me relajo y entro en oración. Incorporo mi mente, mi cuerpo y mi corazón para que los sanes y me permitas estar cerca de ti, que tu hijo me atraiga hacia él y caminar hacia la construcción de tu Reino. Hoy te agradezco por toda la gente que está a mi alrededor y que viene en esas coordenadas. Hago silencio y agradezco.

Hoy en la palabra, tu hijo hace suyo el texto de Isaías y nos lo entrega como el camino a seguir. Tu Espíritu, Padre bueno, está entre nosotros, moviéndonos desde dentro. Quiero hacer mías las palabras de Jesús: «el espíritu de Dios está sobre mí»…Me encanta la reinterpretación y apropiación del texto que hace Jesús, ya que el Dios que experimenta no es justiciero sino clemente y misericordioso. Quiero pedirte por mí y por todos mis hermanos que no hemos experimentado al Dios que nos revela Jesús, que seguimos aplicándole nuestros ideales y que no aceptamos que sea diferente y se mueva por lógicas distintas a las nuestras. En silencio te pido por eso.

Antes de terminar, te pido por mi país Venezuela, que hoy ha estado celebrando su deseo de ser libre, soberana y democrática mientras pareciera que estamos más lejos de ello. Danos tu amor y tu gracia que eso nos basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.