Una Palabra Oportuna No. 1565

Oración de la mañana. Sábado 29 de enero de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, estamos demasiado metidos en las cosas del mundo, en los trabajos de cada día, en los problemas de siempre. Y necesitamos oír tu palabra que nos dice: “Pasemos a la otra orilla”. Es la orilla de la fe, del amor, de la paz. Es la orilla donde te encontramos en la oración. Te agradecemos tu invitación. No nos has dicho: ¡Pasa a la otra orilla! Sino “pasemos”. Sin ti, todo asusta, todo da miedo.

Contigo siempre estamos dispuestos a pasar “a la orilla” que nos quieras llevar. Nos lo dices al atardecer que es el momento que se va luz y, con la falta de luz, la desorientación, el no saber dónde estamos. Y esta sensación de oscuridad, de no ver con claridad, de hallarse como perdido en la vida, es una experiencia que sentimos todos. ¿Cuál es la solución? Hay que pasar “a la otra orilla”, a la orilla de la fe, de la oración, de tu presencia. Eres tan especial, nos conoces y comprendes que no nos dejas nunca solos.

Nos dices, a ti y a mí: “Pasemos…siempre vienes con nosotros y nos acompañas. Por eso te extrañas de la poca fe de los discípulos en la barca. Duermes para probar su fe. Es muy difícil poder dormir con un fuerte viento y unas olas que ya han entrado en la barca hasta mojar sus pies. Pides a los discípulos de todos los tiempos “que se fíen de ti”, cuando arrecian los vientos de las dificultades y las olas amenazan con hundir la barca de la Iglesia, no hay que pensar en otra barca.

Sólo hay una solución: “embarcarse contigo, aunque estés dormido”. Hay que ponerte en el centro de la vida.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.