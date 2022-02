Una Palabra Oportuna No. 1572

Oración de la noche. Martes 01 de febrero de 2022.

Por Hna Silvia Blanco

Interioridad

El final del día es un buen momento para encontrarnos con PapáDios. Empieza con una respiración profunda…

¿Cómo te sientes? Y ahora, tal como estás, escucha con atención esta Palabra de vida:

“El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia; no es presumido ni se engríe; no es maleducado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad.

Este es el amor de Jesús. Así de simple y así de complejo. Por eso, en esta noche repite con calma estas palabras y deja que empapen tu vida… Aprendiendo a amar de este modo encontraremos la paz y la verdadera felicidad que Dios nos ofrece.

Pide a Jesús en esta noche la gracia de amar así, de creernos que este es el amor que repara, alegra y da vida a nuestra vida y a nuestros hermanos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.