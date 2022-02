Una Palabra Oportuna No. 1580

Oración de la noche. Sábado 05 de febrero de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco

Interioridad

Ha llegado el final de este día… PapáDios está disponible para compartir un momento contigo. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada… Y ahora escucha este Evangelio:

“Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Jesús estaba dormido a popa sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo -Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?”

Las tormentas forman parte de nuestra vida. En ellas la mayoría de la gente nos hundimos. Jesús es capaz de estar dormido, calmado, tranquilo en medio de la tormenta. Porque confía, porque se siente acompañado: su Padre cuida de Él.

¿Con qué actitud vivo las tormentas de mi vida? ¿A quién recurro en momentos de necesidad? Culmina esta noche repitiendo dentro de ti “en paz me acuesto y en seguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo”

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.