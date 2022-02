Una Palabra Oportuna No. 1582

Oración de la noche. Domingo 06 de febrero de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ. Narra Marco Vinicio Martínez.

Padre rico en misericordia, en esta noche dominical caigo en cuenta de lo cerca que has estado de mí. Realmente, quieres estar cerca pero yo, por andar en mis rollos, no logro verte a tiempo. Siempre llego tarde a caer en cuenta de lo que ya has hecho. Ayúdame a sincronizarme con tu espíritu y dejarme llevar por él.

En este momento quiero darte gracias por todos los que, a mi alrededor y en mi país, están ya sincronizados con tu espíritu, que fluyen con él. Lo agradezco en silencio…

Al contemplar tu palabra me viene a la mente la inmediatez que los primeros discípulos tuvieron y veo lo lento que yo he sido. Sígueme llamando, Señor. Te pido la gracia de serte fiel en el servicio como los primeros discípulos. Te pido por todos aquellos que te siguen intermitentemente, concédeles la gracia de ser atraídos por tu hijo hacía él y hacia ti. Hago silencio para encomendarnos…

Danos siempre Señor de tu pan. Te entrego todo lo que tengo y poseo. Dame tu amor y gracia que esto me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.