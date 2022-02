Una Palabra Oportuna No. 1583

Oración de la mañana. Lunes 07 de febrero de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, amanecer junto a ti compartiendo nuestro café en «la Tienda del Encuentro». Inicia la semana y el Evangelio nos muestra cómo buscas a la gente de pueblo en pueblo y ellos con su fe y sus dudas, quieren encontrarte. «Al llegar a Genesaret y desembarcar, te reconocieron, por donde pasabas, sacaban los enfermos a las plazas y, era tal la fe que tenían, que te pedían simplemente poder tocar la orla de tu manto, y los que la tocaban, se curaban».

Hoy nos sigues buscando recorriendo cada rincón de nuestra historia, de la realidad que vivimos y padecemos… Nosotros también necesitamos tocarte y dejar que te acerques y nos sanes. Te buscamos para encontrar ilusiones, sentido de vida…, porque en el fondo hay sed, hay dolencias, hay vacíos, hay heridas que curar eres el que lo llena todo, a quien debemos buscar como el tesoro más preciado.

Nos quedamos un rato más para revisar, rezar…Y tú, yo, ¿a quién buscamos? ¿Nos dejamos encontrar y tocar por Jesús? Afortunados si lo hemos encontrado. Nos comprometemos a hacer lo posible para que otros puedan encontrarte. Sabemos que no dejarás de buscarnos. Te pedimos no perder el tiempo, que no se nos pase la vida sin descubrirte.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.