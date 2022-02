Una Palabra Oportuna No. 1610

Oración de la noche. Domingo 20 de febrero de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre bueno, llega el cierre de la semana y con ella tu palabra que sondea mi corazón. Me relajo, me distensiono, quiero hacer un cierre contigo. Recuerdo lo que he vivido desde el domingo pasado. Contemplo mi día a día y cómo me he podido encontrar con los que me rodean, recuerdo si hay algún encuentro fortuito, espontáneo, no planificado que haya roto las barreras de mi rutina. Lo agradezco en silencio por unos segundos…

Al mismo tiempo, te pido por las veces en las que no me di cuenta de que estabas ahí, por la sonrisa que no di, por la mano que cerré, por el saludo que no ofrecí, esto realmente me deshumaniza pero me doy cuenta tarde por andar en lo mío. Te pido perdón por eso en silencio…

Me comprometo a estar más atento esta semana que comienza. Quiero, guiado por tu palabra de hoy, amar a mis enemigos como tú nos amas a todos. Quiero poner el énfasis en desear ser como tú, misericordioso. Si me empeño en tener simpatía hacia el enemigo nunca entenderé lo que me pides. Quiero parecerme a ti y experimentar que, en el fondo, al que llamo mi enemigo y yo venimos de ti y que tú lo amas porque tú eres bueno, no por lo que haga o deje de hacer.

Quiero que esta palabra ilumine mi vida esta semana y te pido luz para poderme ver el otro domingo y contemplar de qué manera lo he vivido durante esta semana. Dame tu espíritu para que sea el espíritu que me mueva desde dentro y que yo me deje mover. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.