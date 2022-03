Una Palabra Oportuna No. 1635

Oración de la mañana. Sábado 05 de marzo de 2022.

Por Mireya Escalante

Seguirlo para convertirse. Lucas (5,27-32)

La palabra siempre resulta sorprendente. A Leví, un hombre rico por las fechorías que podía hacer cobrando los impuestos, Jesús le dijo: sígueme y dejándolo todo, se levantó y lo siguió.

Pienso en ese otro rico, un joven, que se le acercó a Jesús, pero no lo siguió.

Hay una clave en esa respuesta diferente. El joven, cuando se acercó, iba, como solemos decir, “sobrado”, él cumplía con todas las leyes, le faltaba solo comprar la vida eterna.

Leví, no dudó, se sabía pecador, por eso Jesús aclara que no vino a llamar a justos, si no a pecadores para que se conviertan.

Convertirse es no dejar de buscar esa señal que está en el fondo de nuestro corazón, la de la felicidad, a veces la confundimos con otra cosa y nos equivocamos… Pero si ponemos mucho cuidado, si hacemos silencio, si oímos su Palabra, si encontramos a alguien que nos dé pistas, esa señal se va haciendo más clara, nos dice que es posible ser totalmente felices…

Y, empezaremos a seguirlo porque Él es esa fuente de agua viva, que nos permitirá satisfacer esa sed interior.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.