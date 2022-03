Una Palabra Oportuna No. 1683

Oración de la mañana. Martes 28 de marzo de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, el relato del Evangelio nos dice que en una de las puertas de Jerusalén había una piscina y alrededor, postrados, los enfermos con toda clase de dolencias. Contemplas la escena y nosotros nos hacemos presentes para intentar ver con tus ojos. Muchas personas no pueden participar en la fiesta.

Son enfermos, impuros y excluidos. Te fijas en uno de ellos que lleva muchos años allí, y le haces una pregunta clave: ¿quieres curarte? Y… para nuestra sorpresa el enfermo no responde, se justifica, trata de explicar la razón por la que no está curado: hay otros más rápidos que él para alcanzar el agua.

Son 38 años, tiempo suficiente de madurar algún plan que le permita entrar primero en el agua…y no lo ha logrado. Ante la oportunidad que le ofreces no te responde que sí quiere ser curado. Le curas, y el hombre carga con su camilla y se marcha sin mostrar agradecimiento, ni interés en conocer a quien le ha curado. ¿Qué aprender de esta escena? Apareces como la fuente de sanación y vida, que no está en el agua de la piscina… Ofreces siempre salvación, aun cuando nosotros no te la pidamos.

Tu decisión de encontrarnos es el principio de nuestra esperanza. Tu enfrentamiento con los responsables religiosos de tu pueblo continúa ahondándose: para ti el bien del ser humano está por encima de las normas, para ellos la norma es el criterio último de toda acción.

Nos quedamos un tiempo más para tratar de identificarnos con el enfermo y con aquellos que te enfrentan. ¿Tenemos nosotros algunos de sus rasgos? Te pedimos que nos permitas entrar en tu dinamismo vital: esa entrega total que busca siempre el bien de los otros.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.