Una Palabra Oportuna No. 1689

Oración de la mañana. Viernes 01 de marzo de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, otro día que vengo a estar contigo, a escucharte. A veces te oigo, pero no te escucho; tengo el corazón lleno de ruidos. Necesito tu palabra. ¿Qué sería de mí si no me hablaras? Tu palabra es el pan que me alimenta cada día. Dame la gracia de escucharte, y cumplir lo que me dices. Me impresionan las palabras del Evangelio: “Los judíos te buscaban para matarte, intentan matar la vida”. Y es que la verdad incomoda a aquellos que están anclados en la mentira y hacen de ella su medio de vida. Has venido para que tengamos vida y vida en abundancia.

Tus enemigos son también aquellos que están satisfechos con una vida relajada, a medias, sin ilusión, sin esperanza, sin ganas de vivir. Son enemigos aquellos que no saben qué hacer con el tiempo. En esta ocasión, “gritas” a la vida, a la esperanza, a la justicia, es tu grito anticipado de victoria sobre la muerte. La vida es hermosa y debemos acudir a ti porque sobre la muerte eres “especialista en vida”. Has vivido en plenitud. Por eso, antes de morir, puedes decir con orgullo: “Todo está acabado”.

Qué bien se debe morir dando un carpetazo al libro de la vida diciendo ¡Misión cumplida! Esta mañana en nuestro café queremos agradecerte de corazón tus sabias enseñanzas, queremos conocerlas, practicarlas, modelar nuestro corazón conforme al tuyo y de esa manera conocer al Verdadero de quien procedes.

Es hermoso descubrir tus propios sentimientos y sentir tu llamado a tenerlos también nosotros, que nos despiertes a la vida, a la esperanza, a la misión y el compromiso de transformar el mundo en un lugar posible para todos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.