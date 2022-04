Una Palabra Oportuna No. 1703

Oración de la mañana. Viernes 08 de marzo de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, eres el revelador del Padre. Dedicaste tu vida a decirnos cómo era tu Padre, a descubrirnos lo maravilloso que es quien tantas veces nombramos, escuchamos, estudiamos y, sin embargo, tan poco y tan mal lo conocemos. Lo peligroso es querer encerrar o encasillar a Dios en figuras, imágenes, o tradiciones. Has vivido durante toda la eternidad en su regazo por eso puedes hablar de Él desde tu experiencia: nos lo revelas por medio de tus palabras, silencios, de tus actuaciones. Si acaricias a un niño es para decirnos: así de cariñoso es el Padre, curas a un enfermo, es para decirnos: así de compasivo es el Padre.

Si perdonas los pecados, es para decirnos: así de misericordioso es el Padre. Nosotros conocemos a Dios a través de tus obras. Nos fijas en ti para aprender lo maravilloso que son los proyectos del Padre. Tú nos enseñas la ternura que encierra el corazón del Padre, aprendemos a llamar a Dios “Papá”. Haciendo nosotros las mismas obras que hacías, podremos revelar el rostro del Padre a tantas personas que lo desconocen totalmente.

Los judíos, por cerrarse a una idea de Dios, no llegaron nunca a conocerle. No basta leer la Biblia, ni siquiera asistir a un milagro, como el de la multiplicación de los panes…Si se tiene el corazón cerrado, la fe no entra. Dios Padre siempre nos atrae hacia ti. Somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón o lo cerramos. La fe, que es como una semilla en lo profundo del corazón, florece cuando nos dejamos “atraer” con ánimo y corazón abierto, sin prejuicios; entonces reconocemos en tu rostro el rostro de Dios y en tus palabras la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha hecho entrar en la relación de amor y de vida que hay entre tú y Dios Padre.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.