Una Palabra Oportuna No. 1716

Oración de la noche. Jueves Santo 14 de abril de 2022.

Por Hna. Elena Azofra. Narra Luz Bettina Fuenmayor

Interioridad

Para encontrarte con Dios un tiempo más largo en esta noche de Jueves Santo.

Respira profundo tres veces.

Hazte consciente de tus sentimientos y actitudes de servicio y fraternidad del final de este día tan especial.

Dice Jesús: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me lla­man «el Maestro» y «el Señor», y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros; les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan.»

Toma tu largo tiempo para encontrarte en la verdad y dar respuesta a las preguntas y cuestionamientos de Jesús:

1. ¿Comprendes lo que Jesús hace por ti?

2. ¿Le llamas o, es para ti, el Maestro y el Señor?

3. ¿Te dejas lavar por Él?

4. ¿Qué es para ti el gesto de lavar los pies a otros?

5. ¿En qué estás dando ejemplo a la sociedad para que por tu modo de actuar vean a Jesús?

Al finalizar tu rato de reflexión y examen de vida, quédate en un largo y hondo silencio, interiorizando la experiencia.

Al final puedes expresar una alabanza semejante a la del salmo: «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?

¡Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre!

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.