Una Palabra Oportuna No. 1718

Espiritualidad. Viernes Santo 15 de abril de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Jesús hombre coherente

Semana santa, tiempo propicio para acercarnos a Jesús y tratar de imitar alguno de sus valores esenciales. Y en estos tiempos de tanta palabrería hueca donde muchos viven de espaldas a lo que proclaman, quiero subrayar el valor de la coherencia. Jesús vivió todo lo que enseñaba y su vida fue su mejor lección.

Puedo proponer las bienaventuranzas como un programa para la felicidad por que las vivió todas: eligió ser pobre, se solidarizó con las víctimas de la injusticia, fue manso y compasivo, trabajo por la paz verdadera y fue perseguido y asesinado por ello, nos dijo cómo teníamos que orar y nos enseñó el Padre Nuestro, que es un excelente resumen de su vida.

Experimentó a Dios como Padre y se hizo hermano de todos, trabajó con total entrega a establecer el Reino de Dios, la fraternidad universal. Buscó cumplir siempre hasta en los momentos más difíciles la voluntad del Padre. Compartió con todos el pan, trabajó por un mundo donde a nadie le faltara el pan, e incluso se hizo pan para alimentar el compromiso y la entrega de sus seguidores.

Murió asesinado en la cruz, sin el menor rastro de amargura o desaliento, perdonando a los que lo crucificaban: “Padre perdónales porque no saben lo que hacen”, no los acusa, más bien los excusa, están engañados, son sus hermanos, no sus enemigos. Los demás lo consideran su enemigo, pero Él no es el enemigo de nadie.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.