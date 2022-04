Una Palabra Oportuna No. 1721

Oración de la mañana. Domingo de Pascua de Resurrección 17 de abril de 2022.

Por Pedietri Ramírez

Aleluya, Aleluya El Señor Resucitó

Me preparo para el encuentro gozoso con el Señor Resucitado y le digo: Vengo a estar contigo mi amigo y amado Señor, vengo a ti que me demuestra que la muerte no es el final.

Te pido que abras mis ojos para que pueda entender las escrituras y creer en tus promesas.

Hoy el evangelio nos cuenta la Buena y gran noticia del sepulcro vacío, María Magdalena es la bienaventurada, la mujer dichosa que se encuentra con los signos de la resurrección del Señor, corre a decir a los discípulos lo que ha visto, ellos al escucharla, corrieron al sepulcro, vieron y creyeron, pues hasta entonces no habían entendido que el Señor había de resucitar de entre los muertos.

¿Yo, cómo escucho la palabra de Dios? ¿Creo lo que me revela? ¿Creo verdaderamente que el Señor venció y sigue venciendo hoy todas las formas de muerte? ¿Cómo María Magdalena, soy portador de la Buena Noticia? ¿Mis palabras, gestos y acciones transmiten la vida nueva?

Gracias mi Señor por vencer la muerte, ayúdame a vivir desde la esperanza de tu Resurrección.

¡Aleluya, Aleluya El Señor Resucitó!

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.