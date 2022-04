Una Palabra Oportuna No. 1748

Oración de la noche. Sábado 30 de abril de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

En esta noche, reserva este momento para orar. Respira profundo.

Hazte consciente de tus sentimientos al final del día… Y así, tal como estás, escucha esta Buena Noticia:

“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?”

No podemos celebrar la Pascua si seguimos quedándonos en la muerte, si permanecemos prisioneros del pasado, si no tenemos la valentía de dejarnos perdonar por Dios que lo perdona todo, la valentía de cambiar, de decidirnos por Jesús y por su amor.

¿Qué es aquello que me mantiene encerrado, atrapado, encarcelado y no me deja acoger el anuncio de vida de Jesús resucitado? Pide en esta noche a PapáDios que te haga salir de lo que te aprisiona para abrazar la libertad de los que creemos en la vida nueva de Jesús.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.