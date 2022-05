Una Palabra Oportuna No. 1761

Oración de la mañana. Viernes 06 de mayo de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel

Cafecito de la esperanza en Tiempo de Pascua

Señor Jesús, te invitamos nuevamente a compartir nuestro café, hoy especialmente necesitamos tu gracia para poder comprender este misterio de amor que es la Eucaristía. Tu presencia grande, generosa, en un trozo de pan y un poco de vino, para poder estar siempre con nosotros. Un misterio de amor, que agradecemos, adoramos, compartimos y aceptamos. ¡Gracias, Señor!. Siempre actúas según la lógica del amor.

Y una de sus características es que “el amor no se va, el amor se queda”. Te vas al cielo y te quedas con nosotros a través de la Eucaristía, para demostrarnos todo lo que nos querías. Existe el amor de padres, hermanos, amigos, esposos; con ninguno de ellos se puede llegar a una intimidad tan grande como con el alimento. Al recibirte en la Eucaristía, nos unimos sustancialmente contigo. “Vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. Nuestra fe en tu presencia real, verdadero Dios y verdadero Hombre, en el pan y en el vino consagrados, es auténtica si nos comprometemos a seguirte y caminar contigo…. tratando de poner en práctica tu mandamiento, el que diste a los discípulos en la última Cena: “Como yo los he amado, ámense también unos a otros”.

El pueblo que te adora en la Eucaristía es el que camina en la caridad hecha obras. Adorarte en la Eucaristía y caminar contigo en la caridad fraterna. Después de haber meditado y orado la grandeza de tu amor, sólo me queda una palabra: “Gracias”. Y la quiero decir con el alma y “con todo el corazón” de modo que no se quede ni una sola partícula en mi ser que no vibre ante Ti, en adoración, en alabanza y en acción de gracias. María, Sagrario Viviente del Pan de la Vida, ruega por nosotros.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.