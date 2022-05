Una Palabra Oportuna No. 1766

Oración de la noche. Domingo 08 de mayo de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Gracias, Señor, por un día más de vida. Hoy busco tu rostro y tu presencia. Quiero estar contigo plenamente. Hoy contemplo esta última semana de mi vida y la veo con ojos de misericordia. ¿Qué viene a mi mente al hacerlo? Lo contemplo en silencio por unos segundos…

Señor, me hablas en mi día a día y a veces no te oigo, aunque me grites. Quiero, en este momento, pedirte perdón por lo que no fluye en mi vida, por esos despistes y ensimismamientos. Ilumínalos con la fuerza de tu gracia. Hago silencio para caer en cuenta de dos cosas que me aparecen al pensarlo.

Tu palabra me invita a tener las actitudes de cuidado, de atención y de dar la vida por los que me rodean. Quieres que sea buen pastor como tu hijo pero sabes que me quedo a media máquina. Te pido tu gracia.

En esta noche renuevo mi compromiso contigo para esta semana que arranca y sigo unido a ti por la oración diaria. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.