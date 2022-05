Una Palabra Oportuna No. 1791

Oración de la mañana. Sábado 21 de mayo de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en Tiempo de Pascua

Señor Jesús, amar en situaciones adversas es complicado, le habías dicho a los discípulos: “Los he destinado para que vayan y den fruto”. La vivencia misionera de ir y dar fruto implica momentos que pueden ser difíciles. Somos enviados y muchas veces nos encontramos en la misión con puertas cerradas, personas absorbidas por sus trabajos, indiferentes, que nos contradicen, nos presionan y nos persiguen… El discípulo tiene que aprender la lección de comprender a sus contrarios, porque si no se desanimará.

En nuestro café te contemplamos crucificado: “Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes”. El mundo se refiere aquí, a todas aquellas personas que se cierran a sí mismas y son indiferentes a las cosas de Dios. Por eso dice el Evangelio, que los discípulos no son del mundo y por eso los odia. La sociedad siempre nos presiona para que nos amoldemos a ella, cuando le hacemos caso se ve que estamos lejos de ti y absorbidos por el mundo. Tus seguidores deben comprender que el odio, la apatía de la sociedad, no es nada personal; es un comportamiento que se da por muchos factores: anti testimonios, ignorancia… No debemos dejarnos poner en crisis, por el hecho de que nos rechacen, critiquen y nos ataquen. El discípulo tiene que volver la mirada a ti, el hombre nuevo.

Mirar hacia adelante. “Acuérdense de la Palabra que les he dicho: el siervo no es más que su señor” El cristiano debe guardar la esperanza que esto pasará también, por más difícil que sea. Ha de reconocer que para resucitar, hay que pasar necesariamente por la cruz. “El mundo los va a odiar” “también los perseguirán y los maltratarán por mi causa”. Está claro, hay un camino de cruz que es el que nos propones, “sepan que antes me odiaron y persiguieron, también los perseguirán a ustedes”. “si fueron fieles a mi palabra también serán fieles a la de ustedes”, nos invita a que miremos, porque si hay un anuncio de dolor, de dificultad, de persecución; también se va a dar el crecimiento de aquello que sembremos. Si tenemos que sufrir en algo por seguirte que esto sea motivo de alegría porque estamos perteneciéndote más a ti Señor de la historia.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.